Ressaca de Carnaval tem shows de Gretchen e 'Rei da Cachorrada' em Fortaleza

O Carnaval pode até ter chegado ao fim, mas alguns foliões ainda poderão aproveitar programações especiais, como bailinhos e festas temáticas.

No Shopping RioMar Fortaleza, por exemplo, no bairro Papicu, em Fortaleza, a Ressaca de Carnaval promete ser grandiosa, já que Gretchen, a Rainha do Rebolado, deve animar a programação.

Sucessos como 'Conga, conga, conga' e 'Freak Le Boom Boom' estarão entre os sucessos a serem apresentados por ela no show, que está marcado para ocorrer no estacionamento externo da Lagoa do Papicu, no próximo sábado (8). A entrada é gratuita.

Além dela, também se apresentam o grupo Baqueta Clube de Ritmistas e a Superbanda, dois já conhecidos do ciclo carnavalesco de Fortaleza.

Do outro lado da cidade, mais especificamente no bairro Presidente Kennedy, a programação também será especial.

No shopping RioMar Kennedy, a praça de alimentação deve receber apresentação de Bruno Luz, conhecido como 'O Rei da Cachorrada'.

Serviço

Ressaca de Carnaval — RioMar Fortaleza

Data: sábado (8)

Horário: 16h

Atrações: Gretchen, Baqueta Clube de Ritmistas e SuperBanda

Local: Estacionamento Externo da Lagoa do Papicu

Gratuito

Ressaca de Carnaval — RioMar Kennedy