Duas das maiores atrizes brasileiras, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro serão homenageadas no Senado Federal com o Diploma Bertha Lutz. O prêmio, concedido anualmente, reconhece personalidades que lutam pela defesa dos direitos das mulheres e pela equidade de gênero no Brasil. A cerimônia está marcada para o próximo dia 26, às 10 horas.

Mãe e filha, Fernanda Montenegro e Fernanda Torres têm trajetórias marcadas pela excelência e pela força na representação feminina na arte. Torres, vencedora do Globo de Ouro, fez história ao ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz pelo filme "Ainda Estou Aqui", que levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro.

Fernanda Montenegro, considerada um dos maiores nomes do teatro e do cinema nacional, também atuou no longa de Walter Salles. Em 1999, ela se tornou a primeira e única brasileira, até então, a ser indicada ao Oscar de Melhor Atriz, por "Central do Brasil".

A indicação de Fernanda Torres para receber o diploma foi feita pela senadora Eliziane Gama (PSD-MA), que destacou a trajetória artística e o papel da atriz na valorização da mulher na dramaturgia. Já a indicação de Fernanda Montenegro foi feita pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

Lista de homenageadas

A lista de homenageadas ainda inclui 17 mulheres que se destacaram em diferentes campos, como a escritora Conceição Evaristo, a ex-ministra Cristiane Britto, a neurocientista Lúcia Willadino Braga e a filantropa Viviane Senna. Entre magistradas, acadêmicas, empresárias e ativistas, todas têm em comum a luta pelo avanço dos direitos femininos.

Diploma Bertha Lutz

Criado em 2001, o Diploma Bertha Lutz é uma das principais homenagens do Senado para figuras que contribuíram com a luta pelos direitos das mulheres. O nome do prêmio faz referência à bióloga e advogada Bertha Lutz, pioneira do movimento sufragista no Brasil.

