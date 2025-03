Inventário de Ney Latorraca deixa herança para instituições de caridade; veja quais

O ator Ney Latorraca, que morreu em dezembro do ano passado, deixou parte considerável de sua herança para instituições de caridade. De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, o artista destinou seus bens mais valiosos às entidades, segundo o testamento, como apartamentos, casas e aplicações financeiras.

Conforme a publicação, Ney deixou três apartamentos em São Paulo para o Grupo de Apoio à Prevenção à Aids, na Baixada Santista, ONG referência na luta contra a doença, que presta apoio a portadores e familiares vítimas da Aids.

O ator destinou ainda um apartamento na Zona Sul do Rio, na Rua Jardim Botânico, e as cotas da empresa Latorraca Produções Artísticas Ltda para a instituição Leprosário Campo Grande, em Mato Grosso do Sul.

O testamento também informa que a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR) deve herdar do ator uma casa em Miguel Pereira, no Centro-Sul fluminense, e um apartamento no Posto 6, em Copacabana, na Rua Rainha Elisabeth.

Já para o Retiro dos Artistas, Latorraca deixou sua conta poupança e os fundos de investimentos.

O marido do artista, o ator Edilson Fernandes Botelho, foi o responsável pela abertura do inventário, para que os pedidos de Ney Latorraca sejam cumpridos.

Ator falou sobre destino da herança

O artista já havia esclarecido, em diferentes ocasiões, que seu patrimônio já tinha destino certo: as instituições de caridade. Em entrevista ao jornal carioca Extra, em 2021, quando tinha 76 anos, Ney confessou que tinha pronto um testamento e que deixaria a herança para instituições como o Retiro dos Artistas e a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação (ABBR).

"É um desejo da minha mãe também. Acho que é assim que tem que ser. O que eu ganhei com o teatro tem que voltar para essas causas. Essa é a missão do artista, pelo menos para mim", declarou Ney.

O mesmo foi explanado pelo ator em coletiva de imprensa no Festival de Cinema de Gramado, no ano de 2018. Na entrevista, ele ressaltou novamente as instituições, falou sobre a formalização do documento de testamento e comentou sobre a burocracia existente na época.