Roteiristas de 'Ainda Estou Aqui' participam da Mostra de Artes da escola Porto Iracema; veja programação

Os roteiristas do longa "Ainda Estou Aqui", Murilo Hauser e Heitor Lorega, serão convidados da 12ª edição da Mostra de Artes da Porto Iracema das Artes (Mopi), realizada em Fortaleza a partir desta terça-feira (11). Até o dia 31, a mostra terá programação gratuita e com apreciação artística em áreas como cinema, música e teatro.

A produção, dirigida pelo cineasta Walter Salles, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional e levou Melhor Roteiro no Festival de Veneza. Durante a mostra, os roteiristas farão uma fala aberta e participarão de atividades. Murilo e Heitor estiveram envolvidos diretamente com o desenvolvimento da Mopi.

A dupla fará parte da atividade “Anatomia do Filme”, com uma sessão de "Ainda Estou Aqui" e uma conversa com o público. A atividade terá mediação de Nina Kopko e será realizada no Cinema do Dragão.

Mostra terá mais de 70 artistas

A programação de cinema da mostra foi preparada para celebrar a importância da produção nacional e lembrar da repercussão dos prêmios do último ano. No dia 21, a Mopi terá exibição especial do documentário ainda inédito “3 Obás de Xangô”, com a presença do diretor Sérgio Machado, que, junto a Karim Aïnouz e Marcelo Gomes, criou o Laboratório CENA 15.

Segundo a escola Porto Iracema das Artes, mais de 70 artistas participam da mostra deste ano, que será realizada em diversos espaços culturais da Capital, incluindo o Theatro José de Alencar, o Cineteatro São Luiz e o Cinema do Dragão.

Veja programação completa:

11 de março

[DANÇA] Abertura de Processo de “D-Ex-Votos: rito inicial” com João Paulo Lima, Júlia Sarmento e Daniel Rocha.

Horário: 19h

Local: Teatro Dragão do Mar

12 de março

[TEATRO] Abertura de processo de “Lampejo - Memória em Trânsito”, do Coletivo Zanzulin, com Junior Barreira, Beto Menêis, Samara Garcia, Zéis e a tutora Monique Cardoso

Horário: 18h30

Local: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão

[DANÇA] Abertura de processo de “Agbênça”, com Jéssica Cruz, Carline Holanda e Ruth Andrade

Horário: 20h

Local: Teatro Dragão do Mar

13 de março

[DANÇA] Abertura de processo do projeto “Cessar Fogo”, com Suzana Carneiro, Mestre Chico e Mestra Socorro

Horário: 18h30

Local: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão

[TEATRO] Ensaio aberto de “Fábrica de Seres”, da Dona Zefinha, com Orlângelo, Chico Henrique, Joélia Braga, Artur Braga e o tutor Rubens Velloso

Horário: 20h

Local: Sala Wilemara Barros - Porto Iracema das Artes

14 de março

[TEATRO] Aula aberta “Teatralidades, Imagéticas e Espaços Conectados”, com Rubens Velloso, do Coletivo Phila7

Horário: 19h

Local: Auditório da Porto Iracema das Artes

18 de março

[TEATRO] Aula “Práticas de Criação”, com Marcio Abreu

Horário: 14h às 17h

Local: Sala de Teatro Sidney Souto

19 de março

[DANÇA] Abertura de processo de “Pequeno Ritual de Dança para as infâncias” com Souza Frota, Maria Alice, Romário Sousa e Kelton Willian

Horário: 17h

Local: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão

[TEATRO] Espetáculo “INACABADO”, do Grupo Bagaceira de Teatro, com Débora Ingrid, Isabella Cavalcanti, Rafael Martins, Ricardo Tabosa, Tatiana Amorim e o tutor Márcio Abreu

Horário: 20h

Local: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão

20 de março

[MÚSICA] Show “Vermelho & Preto”, de Uirá dos Reis, com Gabriel de Sousa e Ivan Timbó

Horário: 18h30

Local: Cineteatro São Luiz

[MÚSICA] Show “Codinome Rosatomica”, de Má Dame, com Negocélio, JPreto e Marcus Au

Horário: 19h30

Local: Cineteatro São Luiz

[MÚSICA] Carnaval do Futuro (Sem Futuro) - Pira Coletiva, de OTER.P, Lucas Montalto e SKILO

Horário: 20h30

Local: Cineteatro São Luiz

[CINEMA] Anatomia do Filme "Ainda Estou Aqui", com os roteiristas Murilo Hauser e Heitor Lorega e mediação de Nina Kopko

Horário: 19h

Local: Cinema do Dragão

21 de março

[MÚSICA] Show “Um sonho na gaveta aberta”, de Alcio Barroso, com Iago Barroso, Guilherme Mendonça e Gabriel Vieira

Horário: 18h30

Local: Cineteatro São Luiz

[MÚSICA] Kariri Sax apresenta Músicas do Kariri, de Robson Almeida, com Luis Felipe, Caio Francys e Ana Priscila Mendonça

Horário: 19h30

Local: Cineteatro São Luiz

[MÚSICA] Omi Onã, de Simone Sousa, com Jefferson Portela e Kelvin Mota

Horário: 20h30

Local: Cineteatro São Luiz

[CINEMA] Exibição do documentário “3 Obás de Xangô”, com a presença do diretor Sérgio Machado

Horário: 19h

Local: Cinema do Dragão

22 de março

[CINEMA] 12º Pitching de Roteiros do Lab Cena 15

Horário: 9h

Local: Sala 2 do Cinema do Dragão

26 de março

[TEATRO] Ensaio aberto de “CASSACOS - ou de como inventar sertões”, do Grupo CriAr de Teatro, com Mailson Furtado, Yane Cordeiro, Maycon Wiliam, Mara Alves e Isaías Pereira

Horário: 19h

Local: Teatro B. de Paiva - Hub Cultural Porto Dragão

27 de março

[TEATRO] Exibição do Doc-teatro “DOSSIÊ: O SINAL - Narrativas Artivistas”, com Gleilton Silva, Carlos Coreano, Raquel Pereira e a tutora Sâmia Bittencourt

Horário: 18h30

Local: Pátio da Porto Iracema das Artes

[TEATRO] Espetáculo “Eternas sob o manto de Deyse”, com Maya Vic, Aurora Arcana, Jean Jirau e a tutora Castiel Vitorino Brasileiro

Horário: 20h

Local: Sala Wilemara Barros na Porto Iracema das Artes

28 de março

[ARTES VISUAIS] Exposição Coletiva “Aparição”, com Leo Ferreira, Celeste, Ella Monstra, Ferrerin, Rodrigo Tremembé, Amanda Nunes, Dhiovana Barroso e Antônio Breno.

Horário: 18h

Local: Galeria Leonilson

[TEATRO] Lançamento do livro “Quando o Sol não mais aqui brilhar”, de Castiel Vitorino Brasileiro, tutora do projeto Deyses do Laboratório de Teatro

Horário: 19h

Local: Auditório da Porto Iracema das Artes

30 de março

[DANÇA] Abertura de processo de “Em uma Gota o Oceano”, com Carlos Antônio, Monica Maciel e Giovana de Paula

Horário: 19h

Local: Palco Principal do Theatro José de Alencar

[DANÇA] Abertura de Processo de “O Banquete” com Alice Kelly, Duaram Gomes, Erick Eduardo, Lidianny Lima

Horário: 20h30

Local: Palco Principal do Theatro José de Alencar

31 de março

[ARTES CÊNICAS] Palestra “Modelos de Negócios nas Artes Cênicas”, com Monique Cardoso e Ivina Passos, da ATO Produção e Marketing Cultural

Horário: 19h

Local: Canal da Porto Iracema das Artes no YouTube

Serviço

12ª edição da Mostra de Artes Porto Iracema (Mopi)

Quando: De 11 a 31 de março

Onde: Porto Iracema das Artes, Theatro José de Alencar, Cineteatro São Luiz, Teatro e Cinema do Dragão e HUB Cultural Porto Dragão.

Gratuito e aberto ao público.