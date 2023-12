The Calling anuncia nova data para show de Fortaleza em 2024

A banda norte-americana de rock The Calling anunciou nesta quinta-feira (30) as novas datas da turnê na América Latina em 2024, incluindo o show em Fortaleza. A apresentação na capital cearense acontece no dia 19 de maio de 2024, no Colosso.

Conhecida pela música "Wherever You Will Go", a banda passará por 12 cidades brasileiras. São elas: São Paulo, Goiânia, Brasília, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Campinas, Recife, Manaus, Teresina, Belém e Fortaleza.

Inicialmente, a turnê estava marcada para dezembro. Porém, os integrantes do grupo anunciaram o adiamento dos shows em novembro devido problemas de logística.

Confira as novas datas:

21/04/2024: São Paulo

03/05/2024: Goiânia

04/05/2024: Brasília

05/05/2024: Rio de Janeiro

07/05/2024: Porto Alegre

09/05/2024: Curitiba

11/05/2024: Campinas

12/05/2024: Recife

14/05/2024: Manaus

16/05/2024: Teresina

18/05/2024: Belém

19/05/2024: Fortaleza

Ingressos

As plataformas para compra dos ingressos da turnê de The Calling estão disponíveis no site da Venus Concerts. Os tickets para o show de Fortaleza podem ser comprados através do site Bilheteria Virtual.

Confira os valores do 1º lote em Fortaleza:

PISTA

Meia: R$ 150,00 + R$ 15,00 de taxa

Inteira Social: R$ 175,00 + R$ 17,50 de taxa + doação de 1kg de alimento

Inteira: R$ 300,00 + R$ 30,00 de taxa

FRONT VIP