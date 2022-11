The Calling adia turnê na América Latina e show em Fortaleza terá nova data

A banda The Calling adiou a turnê na América Latina, que tinha show em Fortaleza previsto para dezembro. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (28), nas redes sociais da banda.

"Eu realmente amo e tenho saudades de cantar para meus maravilhosos fãs da América do Sul, especialmente no Brasil. Então parte meu coração ter que anunciar que toda a turnê da The Calling na América Latina será adiada", diz o comunicado assinado pelo vocalista Alex Band.

Alex Band vocalista da The Calling "Logisticamente, surgiram alguns problemas maiores que não podem ser resolvidos agora, e eu tive que tomar a dolorosa decisão de adiar toda a tour para maio de 2023 (os detalhes serão divulgados em breve)"

O show de Fortaleza estava previsto para 3 de dezembro. A banda também tem apresentações marcadas em São Luís, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.

"Eu sinto muito pelo inconveniente, mas prometo que a mudança de datas irá definitivamente melhorar a experiência de show para vocês e todos os envolvidos. Vamos fazer um show ainda mais incrível e inesquecível, repleto de novas canções e todas as músicas que vocês já conhecem e amam", diz o comunicado.

"A produção da turnê não é culpada e tem sido extremamente solícita em nos ajudar para mudar as datas. Agradeço pela compreensão e suporte de todos. Eu realmente espero muito ver cada um de vocês no próximo ano", finaliza a banda.

The Calling fez sucesso nos anos 2000 com a música "Wherever You Will Go"