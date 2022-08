The Calling faz show em dezembro em Fortaleza; veja agenda no Brasil

A banda de rock The Calling, famosa nos anos 2000 por hits como "Wherever You Will Go" e "Adrienne", fará show em Fortaleza em dezembro deste ano. A banda divulgou agenda no Instagram, na madrugada desta quinta-feira (4).

De acordo com a publicação, a banda norte-americana ainda passará pelas cidades de São Luís, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Brasília, Belo Horizonte e São Paulo. Na capital cearense, a apresentação está marcada para 3 de dezembro.

Veja calendário da passagem de The Calling no Brasil

02/12 - São Luís

03/12 - Fortaleza

04/12 - Rio de Janeiro

06/12 - Porto Alegre

08/12 - Curitiba

09/12 - Brasília

10/12 - Belo Horizonte

11/12 - São Paulo

13/12 - Buenos Aires

14/14 - Santiago

18/12 - Costa Rica

20/12 - México

A turnê ainda não foi anunciada oficialmente pela banda. Já no site Clube do Ingresso, apenas os ingressos para o show de São Paulo estão disponíveis, com valores entre R$ 140 e R$ 360.