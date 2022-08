Numanice em Fortaleza: veja preços dos ingressos do show de Ludmilla em setembro

Os ingressos para o show "Numanice Fortaleza", que traz os pagodes e os sucessos de Ludmilla ao Colosso no dia 3 de setembro, entraram em pré-venda nesta terça-feira (2). O primeiro momento é direcionado a quem se cadastrou no site antes da abertura das vendas, recebendo um código de acesso via e-mail.

A virada de lotes já começou, principalmente na opção "Camarote Open Bar". O outro setor é o "front", que está com ingressos a partir de R$ 120, enquanto a meia do open bar, por exemplo, já está a R$ 400.

O evento foi anunciado por Ludmilla em julho, durante a apresentação dela no Festival Expocrato 2022. A revelação pegou os fãs de surpresa e trouxe ansiedade e animação.

Veja os preços do Numanice Fortaleza

Front (meia) - R$ 120

Front (inteira) - R$ 240

Camarote New In Open Bar (meia) - R$ 400

Camaronte New in Open Bar (inteira) - R$ 533,33

A venda é realizada pelo site efolia. É importante frisar que estes preços são sem taxa e mudam conforme as viradas de lotes.

No ingresso Camarote New In há benefícios como acesso exclusivo e open bar de whisky, vodka, gin, cerveja, água e refrigerante.

NUMANICE

O 'Numanice' é um projeto da cantora carioca com faixas inéditas e regravações de clássicos do pagode. Já são dois álbuns.

No primeiro álbum do projeto, Ludmilla cantou com o amigo Thiaguinho e com as bandas Sorriso Maroto, Di Propósito e Vou pro Sereno. No segundo disco, ela priorizou canções inéditas e autorais, sem participações especiais.