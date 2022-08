O caso Daniella Perez e tudo que cerca o assassinato da atriz permanecem chocando o País, especialmente após a estreia da série documental "Pacto Brutal". Os diretores da produção do HBO Max falaram sobre alguns detalhes do processo e explicaram por que exibiram imagens do corpo da atriz e bailarina.

Tatiana Issa e Guto Barra contaram, em entrevista ao portal da Band, que as imagens chocantes, de Daniella morta a punhaladas em um matagal próximo ao Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, serviram para conscientizar e esclarecer o que realmente aconteceu naquele 28 de dezembro de 1992. Foi também um desejo da autora Gloria Perez, mãe da atriz, que repassou as fotos a eles.

"Em um primeiro momento nos perguntamos se deveríamos mostrar as fotos do crime, que são tão chocantes. Mas a Gloria sempre achou importante mostrá-las justamente para que as pessoas pudessem ver e relembrar a brutalidade bárbara e cruel que foi esse crime e o que fizeram com a filha dela", pondera Tatiana.

"Tudo baseado nos autos do processo"

Segundo a produtora, é "imprescindível que a série consiga esclarecer de uma vez por todas" as versões contadas pelos assassinos Guilherme de Pádua e Paula Thomaz. O ator alegou que Daniella se apaixonou por ele e não aceitava ser rejeitada.

Gloria Perez mesmo aceitou a proposta e disse em entrevista que "o que me levou a aceitar fazer parte desse projeto e ceder todo o meu arquivo à HBO foi a proposta de que eles se ateriam aos autos do processo".

"Essa narrativa faz parte de um viés sempre machista, de tentar culpabilizar a vítima, transformar os fatos a favor dos criminosos, perpetuar inverdades, muitas vezes convenientes para vender revistas e jornais. Isso precisa acabar. A série se baseia nos autos do processo, nos julgamentos de ambos e na verdade do crime”, finalizou Tatiana.

“Nosso maior objetivo era resgatar a Daniella com a maior sensibilidade possível, com cuidado. Era mostrar a dor daquela mãe e daquela família devastada por aquele crime tão brutal. Na direção da série, procuramos colocar de forma sutil o contraste entre a delicadeza da Dani e a brutalidade do crime. Dar voz a dor da Gloria através do respeito", assinalaram Tatiana e Guto.

Caso Daniella Perez

Por meio da série "Pacto Brutal - O Assassinato de Daniella Perez", que estreou dia 21 de julho no streaming HBO Max, é possível relembrar a morte que chocou o País na época e tinha como bastidor uma novela. A produção tem relatos inéditos de familiares, amigos e de Gloria Perez.

Daniella Perez foi morta com golpes de punhal em um matagal perto de onde era gravada a novela "De Corpo e Alma". Ela foi vítima de uma emboscada em um posto de gasolina, onde foi golpeada por Guilherme e a esposa Paula e depois levada ao local ermo onde foi assassinada.

Daniella e Guilherme atuavam juntos na novela "De Corpo e Alma", escrita por Glória Perez. O crime foi planejado pelo ator após tentar fazer Daniella pedir à mãe para o personagem dele ser ampliado no folhetim. Ele e Paula Thomaz foram condenados por homicídio qualificado.