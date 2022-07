Gloria Perez passou fotos brutais de Daniella morta para série da HBO

A dramaturga Gloria Perez entregou à produção documental da HBO Max todos os arquivos do caso da morte da filha Daniella Perez, assassinada pelo colega de elenco Guilherme de Pádua e pela esposa dele.

Em entrevista ao portal Splash, do Uol, Gloria Perez conta ter entregue à produção documental da HBO Max todos os arquivos e fotos do caso, documentos explícitos quanto à violência sofrida pela atriz, que levou 18 punhaladas.

De acordo com a matéria, parte do coração de Daniella ficou à mostra com tamanha agressividade. "Se você quer contar essa história, tem que mostrar o que eles fizeram", explicou Perez.

Gloria Perez diz que mídia deu informações erradas na época

Legenda: No documentário, Raul conta que soube pela sua mãe, Norma, logo após o enterro de Daniella, que Guilherme de Pádua tinha assassinada a esposa.

Na avaliação de Gloria Perez, o caso foi reportado pela mídia de maneira errônea, por muitas vezes sendo classificado como "passional", com Guilherme de Pádua afirmando que a morte da atriz foi um acidente.

Na entrevista, a escritora revelou o motivo que fez ela aceitar a realizar a produção audiovisual: "O que me levou a aceitar fazer parte desse projeto e ceder todo o meu arquivo à HBO foi a proposta de que eles se ateriam aos autos do processo".