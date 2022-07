Paulo André explica por que namoro com Jade Picon não deu certo após o BBB

Paulo André e Jade Picon, ex-participantes do BBB 22, formaram um casal querido no confinamento, mas fora do reality não vingaram juntos. Na última segunda (25), ele foi o convidado do podcast PodDelas e comentou os motivos para a relação não ter engrenado.

Relacionamento após o BBB

"Eu e a Jade, a gente teve uma parada maneira lá dentro. Foi muito maneiro. Foi aquela parada que eu falei da intensidade. Foi muito intenso", começou o corredor sobre o assunto, quando questionado por Tata Estaniecki e Boo Unzueta.

Entretanto, após a saída do confinamento, os dois resolveram desacelerar o affair. "Só que aí, pô, saímos e tal, ela tem a vida dela, teve a vida dela. E eu falei: 'pô, vamos com calma. Eu saí, quero ver o que tá acontecendo aqui fora'. E aí não deu certo. É difícil, porque as pessoas criaram expectativa", disse.

Amizade mantida

Apesar disso, os dois ainda mantém contato por serem amigos. "A gente conseguiu manter essa amizade, eu tenho um carinho gigante por ela. Ela é uma pessoa sensacional", explicou.