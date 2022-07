Irmão de Rodrigo Mussi fala de desentendimento com o ex-BBB em podcast

Diogo Mussi falou sobre um conflito com o irmão, ex-BBB Rodrigo Mussi, no LinkPodcast. Em entrevista, nesta segunda-feira (25), o advogado detalhou o desentendimento. Eles estão bloqueados nas redes sociais um do outro desde março.

O climão familiar se tornou público após Diogo expor nas redes sociais e afirmar que "não quer mais contato" com o ex-BBB, a não ser que haja uma mudança drástica. No Twitter, Rodrigo declarou que não se pronunciaria sobre o desentendimento e que "assunto de família se resolve em família". Enquanto isso, Rafael Mussi disse que vai estar "de braços abertos" para os irmãos mais velhos.

Diogo Mussi falou sobre a briga

Diogo Mussi Irmão de Rodrigo Mussi Em nenhum momento eu falei Rodrigo, as pessoas que interpretaram, mas tudo bem. Falei sobre ingratidão, ali já pescaram. Ali ele me bloqueou, mas eu já tinha bloqueado no WhatsApp, porque a gente tinha discutido. A relação sempre foi difícil. Rodrigo tem dificuldade de confiar e de se relacionar, e eu vim do mesmo lugar. É importante voltar um pouquinho, porque no BBB eu já fiz muito por ele. Ninguém pensou em pagar o aluguel dele, o condomínio, a luz, a internet, saber se o cartão de crédito estava estourado ou se tinha saldo... desculpa, não sou Jesus Cristo, vou esperar algo em troca, que é reciprocidade.

Irmão de ex-BBB revive conflitos familiares

No podcast, Diogo afirmou que não houve um motivo para a briga dele e o irmão, mas atribui o climão à dificuldade de relacionamento, já que passaram a infância em conflitos com os pais.

"Eu fantasiei algumas situações comigo, Rodrigo, Rafael e meu filho [Luca, de 3 meses]. Achava que poderia ter uma mudança drástica em relação à família, a ele se relacionar, mas não aconteceu. Falei 'se ele não quer ter uma relação de irmão, vamos ver se ele me ajuda profissionalmente'. Agora eu tenho um filho, tenho que garantir o futuro dele. Mas [para Rodrigo] nunca é o momento. Não dá? Desejo sorte para ele, que ele fique milionário e arrebente, porque ele tem potencial, é um cara muito bonito e carismático", lamentou.

O advogado revelou ainda ter brigado com o irmão pouco depois da saída dele do reality, mas que Rodrigo o convidou para o jogo do São Paulo, do qual sofreu o acidente ao sair.

"A última vez que o vi foi no hotel [depois da eliminação]. A gente teve uma discussão e eu preferi me afastar. Tinha a ver com relação. No dia do jogo, ele aparece e me chama para ir. Falei 'minha mulher está grávida e pode ter filho a qualquer momento'. A questão da relação sempre foi difícil".