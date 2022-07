Vestido transparente de Juliette usado em igreja da Espanha custa R$ 258

O vestido usado por Juliette em Barcelona, na Espanha, que a fez ser barrada na igreja Sagrada Família, é de uma marca carioca e custa R$ 258. A peça tem comprimento mini, mangas longas e estampas florais.

Segundo relato da ex-BBB no sábado (23), um funcionário do templo a informou que o seu look era muito transparante e ela precisaria trocá-lo para fazer a visita.

O modelo "Rash Guard Aloha in Rio", da marca Cosmo, foi fabricado com tule e costuras contrastantes. A descrição do vestido diz que a peça tem comprimento acima dos joelhos e estampas em formatos de flores nas cores laranja, preto e branco.

'Perrengue'

Nas redes sociais, a paraibana falou sobre o "perrengue de turista". "A gente saiu de casa e não tinha certeza que ia visitar a igreja. Então coloquei uma roupa transparente porque aqui está muito quente. Comprei ingresso da igreja, nem me toquei. Cheguei aqui e o rapaz super sem graça: sua roupa está um pouco transparente".

Sem graça com a situação, Juliette disse: "Meu Deus, eu fiquei com vergonha. Eu entendo, é uma igreja". Um amigo de Juliette comprou uma camiseta e emprestou a própria camisa para ela, para que pudesse cobrir o vestido. Assim, os dois conseguiram visitar o interior da igreja.