Anitta comenta alta hospitalar após cirurgia para tratar endometriose: 'livre da etapa mais difícil'

Horas depois de receber alta hospitalar, Anitta comentou sobre a cirurgia para tratamento de endometriose a qual foi submetida. Via redes sociais, na noite dessa segunda-feira (25), a cantora disse que está "livre da etapa mais difícil" da doença, mas seguirá em cuidados no pós-operatório.

"Saio dessa experiência desejando que todas as mulheres do mundo tenham mais acesso ao diagnóstico e entendimento dessa doença que afeta tanta gente mas é, ao mesmo tempo, tão pouco falada. Seguirei me cuidando, mas agora livre da etapa mais difícil que foi diagnóstico e cirurgia", escreveu no Instagram.

Ainda no mesmo post, Anitta agradeceu a equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico. "Foi uma equipe de peso. Médicos, enfermeiros, grandes super heróis. Gratidão", considerou.

"Já já eu volto com tudo lutando pra que as mulheres todas tenham acesso à tudo que diz respeito à esse filme de terror que é a endometriose e que principalmente sejam tratadas com a seriedade e o respeito que essa doença requer", afirmou a cantora.

Recuperação

Anitta compartilhou no Twitter ter sido diagnosticada com endometriose no dia 7 de julho. A cantora estava internada desde o último dia 18 de julho no Hospital Vila Nova Star. A cirurgia foi realizada na quarta-feira (20), quando relatou que o pós-operatório era "bem difícil".

Embora tenha deixado a unidade hospitalar, os médicos orientam que ela só deve retornar à rotina de shows e agenda no fim de agosto. A equipe médica da cantora recomendou que ela faça apenas pequenas caminhadas e fique atenta à alimentação, que deve ser extremamente saudável.