Evento da Anitta terá tema 'Cosmos'

É Hit

'Ensaios da Anitta' confirma show para 2026 em Fortaleza; veja programação

Cantora celebra a astrologia e o universo místico em nova edição de evento

Redação 01 de Outubro de 2025
Registro da turnê After Hours Til Dawn de The Weeknd

Zoeira

The Weeknd confirma três shows de turnê no Brasil com Anitta; veja datas

Sete cidades no mundo irão receber novo roteiro de eventos

Redação 04 de Setembro de 2025
Seguidores disseram que a cantora parece outra pessoa

É Hit

Anitta se pronuncia após comentários sobre 'novo rosto' e diz que 'sempre' fez procedimentos

A cantora fez novos procedimentos estéticos e foi criticada nas redes sociais

Redação 10 de Julho de 2025
Imagem de Anitta e seu namorado, Ian Bortolanza, publicada nas redes sociais

É Hit

Conheça Ian Bortolanza, namorado low profile de Anitta que não está entre seus seguidores nas redes

Cantora publicou uma foto ao lado do empresário na segunda-feira (30)

Redação 01 de Julho de 2025
Anitta surpreendeu ao aparecer bem diferente em fotos

É Hit

Anitta reaparece nas redes sociais após infecção bacteriana

A cantora estava afastada para se recuperar

Redação 30 de Junho de 2025
Anitta

É Hit

Anitta cancela show em São João de Campina Grande por questões de saúde

Em março deste ano, a cantora surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento do show que faria no festival Coachella 2025

Bergson Araujo Costa 16 de Junho de 2025
Ariadna Arantes é ex-BBB

Zoeira

Ex-BBB Ariadna diz se arrepender de defender Anitta após ser condenada a pagar Ratinho

Ela se envolveu em uma briga com o apresentador para defender a cantora, de quem era amiga, em 2022

Redação 15 de Maio de 2025
Anitta, que processou farmacêutica, com roupa vermelha em selfie

Zoeira

Anitta tenta barrar uso de nome artístico por farmacêutica de remédio contra vermes, diz colunista

Informação é de que a empresa possui registro da grafia do nome, que é utilizado pela artista desde o início da carreira

Redação 28 de Abril de 2025
Imagem da cantora Anitta com o jogador Vinicius Souza, à época do relacionamento. Ao lado, uma foto da publicação feita por Vinicius Souza com a atual namorada, Isabelle Michel.

Jogada

Jogador Vinicius Souza volta com a ex dois meses após término com Anitta

A empresária Isabelle Michel e o jogador do Sheffield United são pais da pequena Maria Eduarda, de 1 ano

Redação 07 de Abril de 2025
Gilberto Gil e Anitta em palco cantando juntos

É Hit

Gilberto Gil e Anitta cantam juntos em show da turnê 'Tempo Rei', no Rio

Anitta foi recebida pelo cantor ao som de "Funk-se quem puder". Em seguida, os dois cantaram a música "Aquele Abraço"

Redação 06 de Abril de 2025
