Os fãs cearenses da cantora Anitta já podem anotar no calendário mais uma edição do projeto "Ensaios da Anitta" na capital cearense. Ela se apresenta no 11 de janeiro de 2026, no Marina Park.

O giro pelo Brasil segue até fevereiro, passando por:

10/01 - Belém (Pará)

11/01 - Fortaleza (Ceará)

17/01 - Recife (Pernambuco)

18/01 - Brasília (Distrito Federal)

24/01 - Campinas (São Paulo)

25/01 - Rio de Janeiro

07/02 - Belo Horizonte (Minas Gerais)

08/02 - São Paulo

Para o próximo ano, a carioca escolheu como tema do seu carnaval o “Cosmos”, celebrando a astrologia e o universo místico. Ao longo da turnê, ela deve apostar em figurinos icônicos, inspirados em diferentes elementos do zodíaco.

“A minha época preferida do ano tá chegando, gente! Eu sempre encontro um jeito de trazer a minha identidade, o meu jeitinho de ser, para os temas do meu carnaval. O ‘Cosmos’ vem para representar o meu momento atual. Mas os mantras ficarão só nos memes, tá? Para 2026 podem esperar muita jogação, hits, looks belíssimos e aquele clima de folia que é marca desses shows”, festeja a artista.

As vendas serão feitas pelo site oficial do evento. Clientes do banco digital Mercado Pago têm acesso à pré-venda exclusiva, que ocorre no próximo sábado (4). Já na terça-feira seguinte (7) iniciam-se as vendas gerais.