Zé Felipe viaja até Jaguariúna para assistir show de Ana Castela

Segundo fontes, o cantor foi direto para o camarim da cantora

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:02)
É Hit
Legenda: Zé Felipe fez participação surpresa no evento, no show de Bruno e Marrone.
Foto: Edu Araujo/AgNews

O cantor Zé Felipe marcou presença no festival de Jaguariúna, nesta sexta-feira (26). O ex-marido de Virgínia foi visto no camarim da cantora Ana Castela. As informações são do Gshow.

A cantora é embaixadora do evento e se apresenta no rodeio pela quarta vez consecutiva. A relação entre ela e Zé Felipe está próxima, o que levanta rumores nas redes sociais sobre um possível envolvimento amoroso dos dois. Os artistas, no entanto, afirmam que são apenas amigos. 

Vale lembrar que Ana Castela e o cantor Gustavo Mioto terminaram, pela terceira vez, há 9 meses. Enquanto Zé Felipe se divorciou da influenciadora Virgínia em maio deste ano. 

Festival acontece há 30 anos

O Jaguariúna Rodeo Festival já acontece há 30 anos. O evento é um dos maiores do segmento do sertanejo e reúne grandes clássicos com os novos hits do gênero.

A dupla Chitãozinho e Xororó foi a responsável por abrir a 36ª edição do Jaguariúna Rodeo Festival, na sexta-feira (19). O evento também contou com atrações como Bruno e Marrone e Nattanzinho Lima.

Imagem de um casal (Zé Felipe e Ana Castela) jovem e estiloso em um ambiente aconchegante, com decoração rústica, onde ela usa chapéu e tatuagens, e ele usa boné, demonstrando estilo e personalidade.
Legenda: Zé Felipe e Ana Castela juntos em postagem nas redes sociais.
Foto: Reprodução/Redes Sociais

Histórico de aparições juntos

Ana Castela e Zé Felipe já se conhecem há alguns anos. Em 2023, gravaram a música "Roça em mim", sucesso que protagonizaram ao lado do cantor Luan Pereira. Até então, Zé ainda estava casado com Virgínia.

Na última semana, os dois apareceram juntos em uma postagem no instagram ao som da música "You're still the one I want" da cantora country Shania Twain.

Os artistas estão produzindo uma versão brasileira da música que contará com um clipe musical.

Ana já frequentou a fazenda Talismã, do pai de Zé Felipe, o cantor Leonardo, com quem ela protagonizou cliques e vídeos interagindo e cantando.

Imagem de três pessoas sorrindo e brindando com garrafas de refrigerante em um ambiente de restaurante, incluindo uma mulher com chapéu, um homem de camiseta azul e um jovem com barba e boné, em um momento de celebração.
Legenda: Ana Castela, Zé Felipe e o cantor Leonardo juntos.
Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, o cantor também publicou nas redes uma foto da boiadeira em uma noite de jogos ao seu lado. 

Em agosto, Zé fez uma participação especial no show da cantora em Buritama, interior de São Paulo. Os dois cantaram "Evidências" juntos.

