Simone diz que limpa a casa e sabe 'fazer tudo' se a empregada falta

A cantora Simone Mendes, durante entrevista ao cantor Daniel, em seu programa, o “Viver Sertanejo”, da TV Globo, contou como é sua rotina com as atividades domésticas. A artista compartilhou que limpa a casa e sabe 'fazer tudo' se a empregada falta.

"Essa é a minha verdade. Sou aquela mulher que mesmo diante de tudo que a vida proporciona, não tenho essa distância de quem sou. Eu vou lá, limpo a minha casa, gosto de fazer o mercado e de ter uma vida normal. A gente que vive nesse glamour todo que a nossa vida nos proporciona, se não tiver esses momentos simples da vida, acho que a vida começa a não ter graça, não faz sentido", conta a cantora.

Simone ainda revelou que seu pai era padeiro, “fazia a massa na mão”. “Eu faço pão, mas não tenho o dom do meu pai - que fez o melhor pão da minha vida”.

“Hoje, quando acontece algo na vida, se a empregada falta, sei fazer tudo. Eu me viro e como é bom se virar e não depender 100% das pessoas. Amo os meus funcionários, tem um que tem até uma tatuagem com o meu nome", disse Simone.

A artista, que é seguida por mais de 40 milhões de pessoas em uma única rede social, também falou sobre como a presença digital causa cansaço e o que faz para fugir dessa pressão do mundo online.

"Tem momentos que os meus fãs sabem que tem dias que não apareço. Existe um cansaço físico, mental, é complicado, não? E esse não aparecer são os meus respiros, de viver uma vida normal, de estar em casa fazendo uma comida", compartilhou.

FAMÍLIA

Na última semana, Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, protagonizaram um momento de reflexão em família que emocionou seguidores nas redes sociais. O casal realizou uma dinâmica com o filho mais velho, Henry, de 10 anos, para ensiná-lo sobre privilégios e a importância de valorizar o que tem.

Na brincadeira, Kaká fazia perguntas que comparavam a infância do menino à da cantora. Para cada resposta positiva, Henry deveria dar um passo à frente. Caso contrário, permaneceria no mesmo lugar. Entre as questões, estavam situações simples do cotidiano: ter lanche para a escola todos os dias, ganhar material escolar novo a cada ano, ter o que comer diariamente, ganhar tênis novos ou uma bicicleta antes dos 10 anos.