“Pare, fumaça”: Ivete Sangalo protagoniza momento divertido no The Town
Artista se apresentou no palco principal do festival
Prometendo carnavalizar o festival de música The Town, Ivete Sangalo protagonizou um momento inusitado durante sua apresentação no palco principal neste sábado (13).
Com banda e corpo de bailarinos completos, a artista pediu para que os efeitos de fumaça — que estavam intensos — fossem interrompidos, já que ela praticamente desapareceu no meio deles.
“Pare, fumaça!”, brincou Ivete na introdução do sucesso “Tempo de Alegria”, arrancando risos e aplausos do público no Autódromo de Interlagos.
Veja o momento
Animando a plateia com energia contagiante, Veveta, como é carinhosamente chamada pelos fãs, embalou uma sequência de hits que incluíram “Sorte Grande”, “Acelera Aê”, “Festa” e “Abalou”.