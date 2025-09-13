“Pare, fumaça”: Ivete Sangalo protagoniza momento divertido no The Town

Prometendo carnavalizar o festival de música The Town, Ivete Sangalo protagonizou um momento inusitado durante sua apresentação no palco principal neste sábado (13).

Legenda: Ivete Sangalo se apresenta no palco Skyline do festival The Town Foto: Leo Franco / AgNews

Com banda e corpo de bailarinos completos, a artista pediu para que os efeitos de fumaça — que estavam intensos — fossem interrompidos, já que ela praticamente desapareceu no meio deles.

“Pare, fumaça!”, brincou Ivete na introdução do sucesso “Tempo de Alegria”, arrancando risos e aplausos do público no Autódromo de Interlagos.

Veja o momento

Animando a plateia com energia contagiante, Veveta, como é carinhosamente chamada pelos fãs, embalou uma sequência de hits que incluíram “Sorte Grande”, “Acelera Aê”, “Festa” e “Abalou”.