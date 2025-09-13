Priscilla canta música inédita e faz feat com Fat Family no The Town

A cantora Priscilla, de 29 anos, soltou o vozeirão com seus maiores sucessos e ainda apresentou uma música inédita no início da noite deste sábado (13), durante o penúltimo dia do festival The Town, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Na maior apresentação de sua carreira até agora, no palco The One, Priscilla estreou a canção “Baixar a Guarda”, composição autoral com sonoridade diferenciada.

Celebrando 20 anos de carreira, o show contou com hits que marcaram sua trajetória, como “Sinal Verde”, “Sobrevivi”, “Correntes” e “Boyzinho”.

“Produzir um show inédito para o The Town foi uma experiência incrível. Escolhi um repertório confortável para explorar toda a minha musicalidade e mostrar as minhas referências. Coloquei toda a minha personalidade ali”, afirmou a artista após a apresentação.

O show foi dividido em três atos e mostrou uma cantora mais madura artisticamente.

“Muito grata pela oportunidade de apresentar mais que um repertório, mas meu talento e o tanto que ele evoluiu em todos os meus anos como cantora e intérprete”, completou Priscilla.

Participação do Fat Family

Um dos momentos mais marcantes e surpreendentes da noite foi a participação especial do grupo Fat Family, fenômeno do fim dos anos 1990 e início dos anos 2000. Atualmente, o trio é formado por Suzete Cipriano, Kátia Cipriano e Simone Cipriano.

Com seus vocais potentes e inconfundíveis, elas colocaram o público para cantar e dançar ao som de “Jeito Sexy”, sucesso de 1998 que embalou a plateia em Interlagos.