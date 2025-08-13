'Ivete Clareou' soma releituras de canções clássicas e faixas inéditas com feats no Rio de Janeiro

A cantora Ivete Sangalo gravou o aguardado projeto "Ivete Clareou", na tarde dessa terça-feira (12), em Santa Teresa, no Rio de Janeiro (RJ). O novo trabalho é um aquecimento da turnê que celebra a ligação da baiana com o samba. O roteiro de apresentações começa em outubro e passará por cinco capitais brasileiras.

O espetáculo foi costurado como uma homenagem e celebração da cultura brasileira de samba, trazendo releituras de canções clássicas e faixas inéditas. Ivete ainda recebeu no palco participações de artistas consagrados do gênero e da música popular: entre os convidados estavam Jorge Aragão, Belo, Péricles, Dilsinho, Maria Rita e Arlindinho.

No repertório, clássicos como "Juízo Final", "Canto das Três Raças", "O Mar Serenou" e "Retalhos de Cetim", além das faixas inéditas "Nem Precisa Responder", "Vai Tomando", "Por Inteiro" e "Mó Loucura", compostas especialmente para o projeto.

A escolha do bairro histórico do Rio de Janeiro reforça a proposta de Ivete de criar uma experiência imersiva, genuína e calorosa, homenageando um dos gêneros mais queridos do país.

Presença de famosos

A gravação também contou com a presença de amigos e personalidades como Gominho, Fátima Bernardes, David Brazil, Cris Vianna, Pedro Waddington, Guilhermina Guinle, Juliana Amaral, Regina Casé, Juliette, Lore Improta, Dan Ferreira, Danilo Mesquita e Breno Ferreira, que prestigiaram o dia e celebraram junto com a artista.

Com mais de três décadas de carreira e um amor declarado ao samba desde a infância, a artista descreve “Ivete Clareou” como um encontro espontâneo que celebra a memória do gênero e contribui com sua contemporaneidade.

O lançamento do audiovisual está previsto para os próximos meses, aquecendo o público para a turnê nacional.