Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Ivete Sangalo gravou clássicos como 'Juízo Final', 'Canto das Três Raças' e 'O Mar Serenou'

É Hit

'Ivete Clareou' soma releituras de canções clássicas e faixas inéditas com feats no Rio de Janeiro

Participaram da produção nomes como Jorge Aragão, Belo, Maria Rita e Arlindinho.

Redação 13 de Agosto de 2025
Ivete Sangalo se apresenta em palco

É Hit

Ivete Sangalo é acusada de usar indevidamente nome de banda carioca na turnê 'Ivete Clareou'

A equipe da baiana nega violação a direito de terceiros

Redação 09 de Julho de 2025
foto de Ivete Sangalo durante lançamento da turnê de samba Ivete Clareou

É Hit

Ivete Sangalo lança turnê inédita em homenagem ao samba; veja detalhes do projeto 'Ivete Clareou'

No lançamento, Veveta destacou sua conexão genuína com o gênero e prometeu uma verdadeira imersão musical em 5 shows por capitais brasileiras

Raísa Azevedo 17 de Junho de 2025
Foto que contém a cantora Ivete Sangalo cantando em festa junina no colégio das filhas

Zoeira

Ivete Sangalo canta em festa junina da escola das filhas; veja imagens

Marina e Helena estudam em colégio criado pelo pai, Daniel Cady

Redação 15 de Junho de 2025
Anitta contou que pediu desculpas a Ivete com um texto

É Hit

Anitta diz que pediu perdão a Ivete Sangalo após retiro espiritual: 'Escrevi textão'

A cantora se sentiu humilhada por Ivete no início da carreira, e guardava uma mágoa da baiana

Redação 06 de Março de 2025
Cantora publicou stories ao lado de Nattan em trio

É Hit

Nattan canta em trio de Ivete Sangalo em Salvador e apresenta novo visual; assista

Cantor cearense apareceu com cabelo mais curto

João Lima Neto 01 de Março de 2025
Preta Gil se emocionou com carinho de fãs e cantores

Zoeira

Preta Gil se emociona ao retornar para Carnaval de Salvador com homenagens de Anitta e Ivete Sangalo

Nos últimos anos, a artista tratou um tumor na parte final do intestino

Redação 01 de Março de 2025
Ivete Sangalo volta ao palco do BBB 25 para boas-vindas ao carnaval

Zoeira

BBB 25: Ivete Sangalo comanda abertura do pré-carnaval no reality show

Festa do sábado (1º) promete trazer referências carnavalescas de Salvador, São Paulo e Rio de Janeiro

Redação 30 de Janeiro de 2025
Ivete Sangalo

É Hit

Ivete Sangalo lança EP de verão para o Carnaval

A direção artística e musical do projeto é da cantora

Redação 15 de Janeiro de 2025
Claudia Leitte não gostou do posicionamento de Ivete Sangalo

Zoeira

Claudia Leitte bloqueou Ivete Sangalo nas redes sociais, confirma empresário Fábio Almeida

Ele, no entanto, nega que houve briga por telefone entre as duas

Redação 10 de Janeiro de 2025
