Preta Gil se emociona ao retornar para Carnaval de Salvador com homenagens de Anitta e Ivete Sangalo

A carioca Preta Gil se emocionou ao retornar à festa de Carnaval em Salvador, na noite de sexta-feira (28). A cantora e empresária estava afastada do evento por conta do tratamento contra um câncer. Ela recebeu alta médica há cerca de três semanas após quase dois meses internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP).

"Só Deus sabe como sonhei e lutei pra estar aqui!!! Carnaval de Salvador, com todo seu axé, magia e poder!!! Tô aqui pra receber minha dose de cura que vem de vocês!", escreveu Preta Gil em postagem no Instagram.

Veja homenagens:

Ao longo de 2023, a artista tratou um tumor na parte final do intestino. Mas, em agosto do ano passado, o câncer retornou em diferentes partes do corpo. Em meio a isso, ela passou por cirurgias, sessões de radioterapia e quimioterapia e colocou uma bolsa de colostomia definitiva.

Durante trajeto no circuito Barra-Ondina, Preta Gil ganhou atenção e homenagens de Anitta e Ivete Sangalo.

Veja também Zoeira Caixas de isopor de ambulantes quebram no carnaval de Salvador e Bell Marques promete pagar por bebidas; veja vídeo Zoeira Prêmio Framboesa de Ouro 2025: 'Madame Teia' é eleito o pior filme do ano; confira outros vencedores

Acompanhada por amigos famosos, como a atriz Fernanda Paes Leme e o músico e apresentador Gominho, Preta Gil acompanhou os desfiles do circuito Dodô (Barra-Ondina) da varanda do camarote Expresso 2222, camarote da família Gil, exclusivo para convidados.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.