Prêmio Framboesa de Ouro 2025: 'Madame Teia' é eleito o pior filme do ano; confira outros vencedores

O Framboesa de Ouro, premiação que escolhe os "piores" trabalhos do ano de cinema, selecionou os vencedores da 45ª edição. A lista foi divulgada nesta sexta-feira (28), selecionando "Madame Teia" como Pior Filme. Além desse filme, “Coringa: Delírio a Dois” também teve destaque na premiação "anti-Oscar". As informações são da CNN Brasil.

Além de Pior Filme, "Madame Teia", com Dakota Johnson no papel principal, levou os prêmios de Pior Roteiro e Pior Atriz. No caso de “Coringa: Delírio a Dois”, a produção com Joaquin Phoenix e Lady Gaga, levou as estatuetas de Pior Sequência e Pior Combo em Tela.

O diretor Francis Ford Coppola, por sua vez, venceu Pior Diretor com o filme “Megalópolis”.

De forma irônica, ele comemorou a conquista: “Estou emocionado por aceitar o prêmio em tantas categorias importantes, e pela honra distinta de ser indicado como o pior diretor, pior roteiro e pior filme em um momento em que tão poucos têm coragem de ir contra as tendências predominantes da produção cinematográfica contemporânea”.

Confira a lista completa de vencedores no Framboesa de Ouro 2025

Pior Filme

“Borderlands”

“Coringa: Delírio a Dois”

“Madame Teia”

“Megalópolis”

“Reagan”

Ator

Jack Black, “Querido Papai Noel”

Zachary Levi, “Harold e o Lápis Mágico”

Joaquin Phoenix, “Coringa: Delírio a Dois”

Dennis Quaid, “Reagan”

Jerry Seinfeld, “A Batalha do Biscoito Pop-Tart”

Atriz

Cate Blanchett, “Borderlands”

Lady Gaga, “Coringa: Delírio a Dois”

Bryce Dallas Howard, “Argylle”

Dakota Johnson, “Madame Teia”

Jennifer Lopez, “Atlas”

Ator Coadjuvante

Jack Black, “Borderlands”

Kevin Hart, “Borderlands”

Shia LaBeouf, “Megalópolis”

Tahar Rahim, “Madame Teia”

“Jon Voight, “Megalópolis”, “Reagan”, “Shadow Land” e “Strangers”

Atriz Coadjuvante

Ariana DeBose, “Argylle” e “Kraven, O Caçador”

Leslie Anne Down, “Reagen”

Emma Roberts, “Madame Teia”

Amy Schummer, “A Batalha do Biscoito Pop-Tart”

FKA Twigs, “O Corvo”

Diretor

S.J. Clarkson, “Madame Teia”

Francis Ford Coppola, “Megalópolis”

Todd Phillips, “Coringa: Delírio a Dois”

Eli Roth, “Borderlands”

Jerry Seinfeld, “A Batalha do Biscoito Pop-Tart”

Combo em tela

Quaisquer dois personagens detestáveis (mas especialmente Jack Black), “Borderlands”

Quais dois “atores cômicos” sem graça, “A Batalha do Biscoito Pop-Tart”

O elenco inteiro de “Megalópolis”

Joaquin Phoenix e Lady Gaga em “Coringa: Delírio a Dois”

Dennis Quaid e Penelope Ann Miller (como Ronnie e Nancy), “Reagan”

Prequela, refilmagem, cópia ou sequência

“O Corvo”

“Coringa: Delírio a Dois”

“Kraven, O Caçador”

“Mufasa: O Rei Leão”

“Rebel Moon – Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes”

Roteiro

“Coringa: Delírio a Dois”

“Kraven, o Caçador”

“Madame Teia”

“Megalópolis”

“Reagan”

