Saiba por onde anda Vinícius de Oliveira, o ator mirim e protagonista de 'Central do Brasil'

Vinícius de Oliveira, protagonista de "Central do Brasil" ao lado de Fernanda Montenegro, comemorou as indicações do Brasil ao Oscar 2025. Atualmente com 39 anos, o ator fez uma postagem nas redes sociais comentando sobre a alegria de ter o filme "Ainda estou aqui" e Fernanda Torres indicados como Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, respectivamente.

"É o nosso cinema no auge. Uma alegria imensa, estado de euforia. Já está sendo um momento maravilhoso, uma festa muito emocionante. Parabenizo o Walter Salles, grande amigo, grande parceiro, grande diretor e inspiração cinematográfica, Fernanda Torres, Selton Mello, e todo o elenco e pessoas que estão por trás", comemorou ele.

Em 1999, "Central do Brasil" e a atriz Fernanda Montenegro foram indicados ao Oscar. Na época, Fernanda concorreu a Melhor Atriz, já o filme disputou a estatueta de Melhor Filme Internacional.

Com 28 anos de carreira, Vinicius segue a trajetória de ator e hoje também trabalha como diretor, roteirista e preparador de elenco. Ele participou de diversas séries, como "Sintonia" (Netflix), "Segunda chamada" (Globo), "Santo Forte" (Globo), e Um Dia Qualquer (2020). Ele também atuou na novela "A regra do Jogo", em 2015.

Filme será exibido na "Sessão da Tarde"

Nesta sexta-feira (28), a "Sessão da Tarde" exibe o filme “Central do Brasil” após “História de Amor - Edição Especial”, às 15h30, na TV Globo.

O drama narra a história de Dora, uma amargurada ex-professora, que ganha a vida escrevendo cartas para pessoas analfabetas, que ditam o que querem contar às suas famílias. Ela embolsa o dinheiro sem sequer postar as cartas. Um dia, Josué, o filho de nove anos de idade de uma de suas clientes, acaba sozinho quando a mãe é morta em um acidente de ônibus. Ela reluta em cuidar do menino, mas se junta a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu.

FICHA TÉCNICA DE "Central do Brasil"