Oscar 2025 será em meio à folia do Carnaval; relembre data e onde assistir à premiação

A cerimônia do Oscar 2025 será realizada às 21h do dia 2 de março de 2025, com transmissão aberta na TV Globo. A emissora divulgou que haverá dois sinais, sendo um para acompanhar a premiação e outro para cobrir o domingo de Carnaval. No entanto, o sinal com os desfiles das escolas de samba estará aberto apenas no Globoplay.

O evento também terá transmissão na TNT, pela TV fechada, e na Max, plataforma de streaming. Na televisão aberta, a transmissão será comandada por Maria Beltrão.

O Oscar 2025 conta com apresentação de diversos atores, como Emma Stone (vencedora de Melhor Atriz em 2024); Robert Downey Jr. (Melhor Ator Coadjuvante); Cillian Murphy (Melhor Ator) e Da'Vine Joy Randolph (Melhor Atriz Coadjuvante).

Filme 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Na cerimônia, o Brasil está concorrendo em três categorias com o filme "Ainda Estou Aqui", dirigido pelo diretor Walter Sales. Os atores Fernanda Torres e Selton Mello atuam como Eunice e Rubens Paiva.

O anúncio das indicações gerou comoção entre os brasileiros, que estão em clima de Copa do Mundo para acompanhar a cerimônia. O filme foi indicado às categorias de "Melhor Filme", "Melhor Filme Internacional" e "Melhor Atriz".

