Indicado ao Oscar 2025, 'Um Completo Desconhecido' estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta (27)

O filme "Um Completo Desconhecido", que conta a história do astro da música Bob Dylan, estreia nesta quinta-feira (27) nos cinemas brasileiros. Estrelado por Timotheé Chalamet e indicada ao Oscar, o longa tem causado repercussão no mundo todo.

Uma das curiosidades do filme foi revelada pela atriz Elle Fanning. Em entrevista ao Splash Uol, ela afirmou que Bob Dylan fez apenas um pedido: criar um nome fictício para sua primeira namorada em Nova York, Suze Rotolo, interpretada por ela.

"Ela não era uma pessoa pública, e acho que ele fez esse pedido para protegê-la. E a Suze já morreu, então esse relacionamento continua sendo muito precioso para ele. Eu achei muito bonito", relatou Ellen.

Na ficção, além de viver um romance com Bob Dylan, a artista aborda o envolvimento com pautas políticas e a vida dos jovens ativistas em Nova York nos anos 1960. "Ela era muito envolvida com a política, e seu relacionamento com Bob era muito puro e cheio de amor. Parece que eles realmente se amavam muito, mas inevitavelmente… Ele não

conseguia oferecer o que ela precisava. No nosso filme, pelo menos, ele sempre escolhe a arte, e não as mulheres", opinou.

Assista ao trailer de 'Um Completo Desconhecido'

"[O diretor James Mangold] montou esse filme de forma tão bonita que você conhece Bob por meio de todas as pessoas que ele conhece e com quem toca, e pela marca que ele deixou em cada uma", disse Fanning.

Veja também Zoeira Astro de 'Duna', Timothée Chalamet canta como Bob Dylan em novas imagens do filme sobre o cantor Zoeira 'Shrek 5' tem teaser inédito divulgado com Zendaya no filme; veja

A trama desta cinebiografia acompanhará a ascensão meteórica do jovem Dylan no mundo da música, no início da década de 60. A produção também vai explorar aspectos pessoais do cantor e o relacionamento amoroso com Suze Rotolo (Elle Fanning). O título do filme é em homenagem a “Like a Rolling Stone”, uma das mais famosas canções do músico.