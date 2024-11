Cinebiografia de Bob Dylan, com Timothée Chalamet, ganha data de estreia no Brasil

"Um Completo Desconhecido", cinebiografia de Bob Dylan, ganhou data de estreia no Brasil. Protagonizado por Timothée Chalamet, o filme tem previsão de chegar ao País em 27 de fevereiro de 2025, segundo a 20th Century Studios.

O estúdio por trás do longa-metragem também publicou um vídeo dos bastidores da produção. Nas imagens, o diretor James Mangold explica que Chalamet aprendeu mais de 40 canções de Dylan para o filme e que as cantou ao vivo, durante a gravação.

"Foi importante para mim tocar e cantar as músicas, porque se eu pudesse fazer isso eu colocaria um tom artístico na interpretação. Estou orgulhoso que tomamos este caminho", afirmou o ator.

Assista o vídeo:

Outros membros do elenco também precisaram aprender violão e outros instrumentos para encarar os personagens da trama. Um deles foi Boyd Holbrook, que interpreta o também músico e lenda do country Johnny Cash.

A trama desta cinebiografia acompanhará a ascensão meteórica do jovem Dylan no mundo da música, no início da década de 60. A produção também vai explorar o relacionamento do cantor com Sylvie Russo (Elle Fanning). O título do filme é em homenagem a “Like a Rolling Stone”, uma das mais famosas canções do músico.