Eliana celebra estreia na TV Globo com game show de auditório: 'Emoção pura'

Eliana estreou na programação da TV Globo com o programa "Vem Que Tem", um game show de auditório, que foi ao ar nesta quinta-feira (28). Ao lado do humorista Paulo Vieira, a apresentadora não escondeu a emoção por estar na nova emissora, após 15 anos de SBT.

"Eliana, é a tua primeira plateia aqui na Globo, hein?", disse Paulo, no começo da atração. Emocionada, Eliana deu um abraço no parceiro de palco e agradeceu ao público pela recepção. "Obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico muito, muito, muito emocionada por esse carinho. Eu estou muito feliz. Emoção pura, viu gente?!", disse ela.

A apresentadora também reservou um momento do programa para falar sobre a relação com o auditório. "Falando em plateia, é praticamente definição de lar para mim, eu vou explicar: quando eu estou com o meu público assim, pertinho, é bom demais, eu me sinto muito em casa".

Transmitido como parte do esquenta para a Black Friday, o "Vem Que Tem" misturou dinâmicas no palco e cenas roteirizadas. Na atração, esquetes originais de dramaturgia, encenados por atores da Globo, foram exibidas para as duas famílias participantes.

Após a exibição das cenas, os competidores foram desafiados a adivinhar o valor de alguns elementos da esquete, sempre com uma pergunta que necessitava de atenção e observação. Quem acertasse, levava para casa os produtos e desbloqueava descontos para o público, que poderia acessar as ofertas por meio de um QR Code exibido na tela.

Paulo Vieira é comparado a Chiquinho

Apesar da nova casa, elementos do período que Eliana esteve no SBT não passaram despercebidos pelo público. Usuários compararam o humorista Paulo Vieira com Chiquinho, ex-assistente de palco da apresentadora.

"Que legal ver o Chiquinho e a Eliana na Globo", escreveu um perfil. Paulo viu a publicação e respondeu em tom de brincadeira: "Kkkkkkkk. Eu amei".

Chiquinho foi um personagem interpretado por Edílson Oliveira, que trabalhou com Eliana por mais de 10 anos. O ator também viveu o Gênio do Poço, no "Festolândia" (1991), e foi voz dos bonecos Melocoton e Flitz, no "Bom Dia e Cia", entre 1993 e 1998.

Fora da TV há alguns anos, Edílson continua interpretando Chiquinho em circos e vídeos para a Internet. Na despedida da apresentadora do SBT, ele esteve entre os convidados.