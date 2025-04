Eliminada do BBB 25, Daniele Hypolito se mostra decepcionada com Gracyanne

Após ser eliminada do BBB 25, no domingo (6), Daniele Hypolito viu cenas das ex-aliadas de jogo no reality show, durante participação no “Bate-Papo BBB”. Mesmo tendo sida avisada por Renata dentro da casa, a ex-ginasta viu Gracyanne Barbosa falando dela, e se mostrou decepcionada com a amizade.

Em um dos vídeos, Dani viu a musa fitness como cúmplice de uma possível votação contra ela. Com lágrimas dos olhos, ela afirmou: “Agora eu vi que não foi [parceira], né? Era uma coisa que, realmente... O leva e traz não era eu, né?”, iniciou.

Assista:

“Quando a gente cria uma expectativa sobre alguém e vemos que fomos coração e verdadeiros com a pessoa, e a pessoa, na verdade, transparece que estava só se aproveitando para colher informações”, disse.

A ex-ginasta ainda criticou os gêmeos João Pedro e João Gabriel. “Essa parte de eles falarem do Diego eu já imaginava, mas eu não sabia que era uma zoação completa. Eles são 'Maria vai com as outras'. Eles falavam tudo certinho que o quarto falava, era um texto orquestrado”.

Dani foi eliminada do BBB 25 com 50,37% da média de votos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.