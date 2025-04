Quem saiu do BBB 25? Daniele Hypolito é eliminada com 50,37% dos votos no 13º Paredão

Daniele Hypolito foi eliminada no décimo terceiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 25, com 50,37% da média de votos. A ginasta deixou o reality show neste domingo (6), sendo a 13ª eliminada da edição, após enfrentar João Pedro e Maike na berlinda.

João Pedro foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 45,38%, na média. Por sua vez, Maike teve somente 4,25% dos votos.

Daniele foi parar na berlinda após a maioria da casa votar nela durante a formação do paredão da última sexta-feira (4).

A eliminação deste domingo foi a primeira em “Modo Turbo”, com o andamento do programa acelerado.

Como foi a formação do Paredão?

Como consequência ainda da Prova do Líder, Maike e Joselma teriam de escolher em consenso uma pessoa para ser indicada direto para a berlinda. Se não tivessem uma decisão unânime, eles quem iriam ao paredão.

Entretanto, eles escolheram Daniele Hypólito. Vinícius, por sua vez, já estava no Paredão depois de ter perdido uma outra etapa da Prova do Líder na noite anterior. O brother João Gabriel venceu a Prova do Anjo e não pôde ser votado por ser autoimune. A casa então teve de votar para completar o Paredão da Semana.

Em seguida, brothers e sisters votaram no confessionário. Abaixo, veja quem votou em quem:

Vinícius votou em Maike;

Renata votou Joselma;

Joselma votou em Maike;

Daniele votou em Maike;

Maike votou em Guilherme;

João Gabriel votou em Guilherme;

Diego votou em Maike;

Guilherme votou em Maike;

João Pedro votou em Guilherme.

Com 5 votos, Maike foi o mais votado pela casa para enfrentar o paredão.

