Previsão do signo de Gêmeos para hoje, 8 de abril

Signo de Gêmeos hoje

A chegada da Lua em Virgem ilumina sua área doméstica e familiar. Aproveite para colocar ordem na casa e cuidar dos assuntos familiares que estavam pendentes. No trabalho, sua eficiência será reconhecida se você mostrar atenção aos detalhes. No amor, o sextil Vênus-Urano sugere que uma atitude mais ousada pode quebrar a rotina e renovar o vínculo. Arrisque uma conversa sincera e veja como as coisas fluem. Use a energia do dia para cuidar da base que sustenta sua vida.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.