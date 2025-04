Qual o horário do Sabadou com Virginia hoje (26/04)?

Músicas, entrevistas e desafios no palco fazem parte do "Sabadou" com Virginia Fonseca. O programa vai ao ar neste sábado (26), no SBT, às 22h15, logo após o "Esquadrão da Moda".

Toda semana, a influenciadora recebe convidados para bate-papos descontraídos e brincadeiras com a plateia ao lado de sua mãe, Margareth Serrão, e de seu melhor amigo, o influenciador Lucas Guedez.

Neste sábado (26), por exemplo, Mumuzinho, Luiz Bacci e Flavia Pavanelli estarão entre os convidados do programa participando dos quadros "Se Beber Não Fale" e "Faça o Que Eu Falo".

Quem vai estar no 'Sabadou' com Virginia?

Os convidados dessa semana devem se abrir no palco com a apresentadora. Mumuzinho vai relembrar o início da própria trajetória e a vocação que descobriu para a arte; Luiz Bacci também contará do amor pela televisão e, enquanto isso, Flavia Pavanelli vai compartilhar lembranças carinhosas da adolescência.

Que horas começa o 'Sabadou' com Virginia?

O programa terá início às 22h15 deste sábado (5), no SBT, logo após a exibição do programa "Esquadrão da Moda".

