Que horas começa 'Beleza Fatal'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (8)

A novela 'Beleza Fatal' desta terça-feira (8) vai ao ar às 20:30, após 'Jornal da Band'. Nesse capítulo, Após o ocorrido com Lola, toda a família Argento vai ao hospital.

Resumo completo de 'Beleza Fatal' desta terça-feira

Após o ocorrido com Lola, toda a família Argento vai ao hospital. Elvira devolve a mala com dinheiro para Sofia. Com medo do escândalo sobre a internação da nora, Átila pede amparo a Sofia/ Julia. Rog tenta comprar a prova que o incrimina na morte de Rebeca, mas a família Paixão é mais ágil.

Carol fica sem chão com a revelação do pai. Tomás vai até a residência de Andréa e encontra Rog no local. Benjamin concorda em aplicar um novo golpe na esposa e ela desperta do coma.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 20:30, na Band.