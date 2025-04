Taís Araújo relembra episódio de racismo sofrido pelo filho em condomínio

A atriz Taís Araújo, no ar como Raquel, em “Vale Tudo”, contou que o filho mais velho, João Vicente, de 14 anos, sofreu um episódio de racismo em um condomínio. Ela ainda é mãe de Maria Antônia, ambos fruto do casamento com o ator Lázaro Ramos.

“Minha vida é pedir que João Vicente não saia desarrumado na rua. Estou evitando um trauma. Recentemente, viajamos de férias, alugamos uma casa num condomínio no Brasil, e um segurança o parou. Ele e um amigo, um amigo preto também, os dois de bicicleta. Perguntou se eram moradores. Falei para ele que se fosse um menino branco, de olho azul, seria diferente”, disse ela, em entrevista à Vogue.

Questionada se o filho entendeu a situação, a artista explicou que João Vicente quer desafiar. “Ele fala: 'Até parece. Roupa não significa nada, não determina se a pessoa é boa ou não'. Ele vem com uns conceitos em que ele está certo. Não deveria significar nada mesmo. Mas falo: 'Cara, neste país, isso vai te proteger'”. Conversas dificílimas. É o desafio de criar crianças pretas no lugar de privilégio, né?”.

“Hoje eles têm alguns amigos pretos na escola, mas poucos. A gente não tinha ninguém. Eles se juntam, é bonito. Os meninos mais do que as meninas”.

E comentou sobre como é criar uma menina preta no Brasil. “Quando engravidei e vi que a Maria era menina, fiquei muito feliz. Ao mesmo tempo, insegura. A menina te obriga a rever o passado, a infância, as relações com a sua mãe, com a sua irmã, com o mundo, com as amigas. E aí você vai reconhecendo toda a ordem de racismo, abuso, de coisas ruins e boas que te forjaram. O meu analista fala: 'Filhos, se soubessem como são bons para a gente se entender, cobrariam cachê'. A maternidade me obrigou demais a olhar para mim".