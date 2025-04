CAPTEI: Gerson Camarotti é destaque no evento que celebra os 25 anos de Jornalismo da Unifor

A Universidade de Fortaleza – Unifor - comemora 25 anos do curso de Jornalismo com uma programação especial que vai de 7 a 11 de abril de 2025, alinhada ao Dia do Jornalista.

O evento, denominado “Letramentos contra a Desinformação”, deu o start com uma palestra de Gerson Camarotti, comentarista da GloboNews e um dos jornalistas mais respeitados do Brasil, que abordou a relevância do jornalismo atual e incluiu temas como médias digitais, ética e o combate às fake news.

Legenda: Adriana Helena, Gerson Camarotti, Danielle Coimbra e Wagner Borges Foto: LC Moreira

Dentre os insights trazidos por Gerson Camarotti destaco a importância de um contato genuíno antes das entrevistas. A prática do bate-papo, que segundo Camarotti, não apenas facilita a coleta de informações, mas também estabelece uma conexão fundamental com a fonte, permitindo que o jornalista compreenda a essência do acontecimento.

Legenda: Gerson Camarotti e Ana Quezado Foto: LC Moreira

Outro recorte interessante foi a sua proximidade com cearense e bisco católico, Dom Helder, o qual leva consigo conselhos sobre postura para sempre manter o jornalismo como "Fonte de Verdade", que reverbera especialmente em um contexto em que a desinformação se prolifera.

Em 30 anos de dedicação ao jornalismo, ressaltou o imenso desafio de investigar a verdade em um Brasil marcado pela polarização. Mostrou seu desconforto nesse contexto quando ambientes e relacionamentos ficam cada vez mais complicados, mas enfatizou que a missão jornalística deve ser guiada pela busca inabalável por fatos e clareza.

Legenda: Gerson Camarotti Foto: LC Moreira

Uma revelação é que o jornalista não cedeu aos encantos da inteligência artificial em seu trabalho, por gostar de manter sua autenticidade e a responsabilidade, valores cruciais na profissão.

Além disso, já no finalzinho, contou seu apreço pela Unifor, e revelou decorrer pelo fato de sua esposa, Junia, ter sido egressa do primeiro curso de Jornalismo da instituição.

Legenda: Gerson Camarotti Foto: LC Moreira

A palestra não apenas alimentou a reflexão crítica dos presentes, mas também inspirou uma nova geração a enfrentar os desafios da comunicação contemporânea de forma corajosa e responsável. Foi um momento de trocas e enriquecedor para a plateia que esteve presente no Teatro Celina Queiroz.

Legenda: Vitor Moreira e Luís Carlos Arruda Foto: LC Moreira

Veja quem esteve por lá nas fotos de LC Moreira:

