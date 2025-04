Após beijo de Renata e Maike no BBB 25, irmão da sister diz não existir estratégia na aproximação

Após dias flertando, o beijo de Renta e Maike se tornou realidade. Na madrugada deste domingo (6), durante uma festa do BBB 25, os dois se beijaram. Para o irmão da cearense, Rafael Saldanha, o contato dos participantes não é estratégico.

Veja também Zoeira BBB 25: Maike e Renata se beijam durante festa deste domingo (6); veja vídeo Zoeira Parcial atualizada da Enquete BBB 25 sugere disputa acirrada entre participantes neste domingo (6)

“Não conseguimos avaliar isso como estratégia, visto que já era algo buscado desde a 3º semana da casa, como o próprio Maike diz. Acaba sendo algo esperado no reality e, dessa vez, aconteceu na reta final, onde a tensão é maior com mais eliminações por semana”, contou Rafael em entrevista ao Diário do Nordeste.

Para ele, apesar do beijo, o contato dos brothers não mudou. Acredita ainda que a aproximação aconteceu de forma espontânea, justificando que a “tensão do jogo faz com que todos busquem apoio e o quarto fantástico acabou acolhendo as meninas, após a situação com o quarto anos 50”.

O irmão afirmou que a família nunca impediu nenhuma relação amorosa de Renata, e que quando o assunto é relacionamento ela “tem a cabeça no lugar”. Além de negar que a aproximação dos dois seja estratégica, Rafael compartilhou que a irmã não tem o físico como uma questão, e que o posicionamento de Maike no jogo pode explicar o contato.

“A Renata não vê tanto essa questão física, mas sim o companheirismo, o jeito de tratar as pessoas e as posturas quanto a certas situações. Maike começou a se posicionar mais depois da conversa com a Renata (após a volta da Casa de Vidro) e isso foi bem visto por todos, dentro e fora da casa, até pela Renata”, disse Saldanha.

REPERCUSSÃO

Logo após o beijo, internautas reagiram à cena e dividiram opiniões sobre o assunto. No perfil oficial da participante no Instagram, já são mais de 13 mil comentários e 120 mil curtidas no vídeo dos dois.

“Não, meus amores! Mas, a construção desse momento foi perfeito! Maike foi conquistando Renata de pouquinho em pouquinho! Se mostrou respeitador, companheiro, leal, amigo, foi seu riso, seu ombro, sua mão, provou dia a dia que está por e para ela lá! Um faz bem ao outro!”, escreveu uma seguidora.

Outra não aprovou: “Meu poupe! Ela agora que tá sozinha na casa quer fazer casalzinho pra ver se ganha o BBB, o tempo todo ele estava atrás dela e agora ela vem beijar ele”.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.