Nasce a primeira filha de Manu Gavassi e Jullio Reis

A ex-BBB e cantora Manu Gavassi deu à luz a primeira filha, fruto do relacionamento com o modelo e ator Jullio Reis. O parto aconteceu na última quinta-feira (3) e foi confirmado pela assessoria de imprensa da artista durante o fim de semana.

Discreta nas redes sociais, Manu ainda não publicou nenhuma foto da filha, nem revelou o nome da bebê. Inclusive, ela só anunciou a gravidez em novembro do ano passado, quando já estava com cinco meses de gestação.

Manu e Jullio assumiram o relacionamento no Dia dos Namorados de 2021. Em maio de 2024, eles contaram aos seguidores que estavam noivos.

Em 2021, em entrevista à Quem, a cantora chegou a falar sobre a possibilidade de ter um filho com Jullio. Os dois se conheceram por meio de amigos em comum.

“Capricórnio tem isso de aterrar, criar laços e querer uma família. Sou caseira e tranquila. Sempre tive esse sonho de ser mãe algum dia. Com certeza me vejo neste lugar com o Jullio”, iniciou.

“Nunca tinha tido um relacionamento que me fizesse contemplar sobre isso. Agora penso que, se for com essa pessoa, a minha vida vai ser muito feliz, não vai ser um caos", concluiu.

