Nattan fala sobre lançamento 'Perversa' e se declara para Rafa Kalimann; veja

O cantor Nattan falou no programa "Fantástico", exibido na noite de domingo (6), sobre a nova música de trabalho da carreira — a canção "Perversa". No dominical, ele declarou que a canção foi selecionada para entrar no repertório por inspiração no romance com Rafa Kalimann.

"O teu cheiro bom ficou na minha memória. Nossa última noite ficou pra história", diz trecho da música.

Assista:

No dominical, o cantor também fala sobre o lançamento que marca o retorno dele ao tema do amor. “É uma música que fala de amor também”, diz ele, revelando que a seleção da composição tem inspiração na namorada.

No bate-papo, o cantor, nascido em Sobral e criado em Tianguá, falou da forte ligação com a música. Ele contou do incentivo pela avó, dona Azusa

Na conversa com Maju Coutinho, o cearense ainda falou sobre a admiração por Rafa. “Admiro a Rafaela e a Rafa Kalimann. A forma como ela conduz a vida, como trata as pessoas... Ela é focada, determinada".

