Luciana Gimenez relembra festa em que conheceu Mick Jagger: 'Faço cada absurdo'

Não foi desta vez que o público descobriu os detalhes sobre a noite em que Luciana Gimenez, de 55 anos, engravidou de Mick Jagger, de 81, mas faltou pouco. Em entrevista ao podcast Bagaceira Chique, comandado pela ex-modelo, o Conde Chiquinho Scarpa, 73, fez a apresentadora relembrar o episódio.

Luciana e o músico dos Rolling Stones são pais de Lucas, hoje com 25 anos. Os dois se envolveram durante uma festa na casa do empresário Olavo Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, Rio de Janeiro, no ano de 1998.

De acordo com Chiquinho, foi ele quem levou Luciana Gimenez do Copacabana Palace à festa. "Dei carona. E daí, ela sumiu…", disse, criando um clima de desconforto. "Posso contar a história?", perguntou ele.

Gimenez então rebateu. "Não! Essa não, que nem eu lembro. Imagino o que eu devo ter feito, porque eu faço cada absurdo na minha vida. Vamos pular. Mas depois você me conta, porque eu não me lembro", respondeu a apresentadora.

Luciana Gimenez e Mick Jagger

Luciana e Mick Jagger foram apresentados pela jornalista Gloria Maria na mansão. Na época, o ídolo do rock, que estava no Brasil pela segunda vez, era casado com a modelo Jerry Hall, modelo e ícone de estilo britânico, 27 anos mais jovem.

Em 1999, Luciana anunciou a gravidez, tornando o relacionamento público. Anos depois, em 2017, ela revelou ainda ter escrito uma carta pedindo perdão a Jerry Hall.

Após de um teste de DNA, Jagger reconheceu a paternidade de Lucas. A apresentadora já relembrou, em uma entrevista de 2021, a repercussão do caso, que ganhou as manchetes da imprensa e o apelo popular.

“Foi a época mais difícil da minha vida. Acabaram comigo, foi um terror sem fim, uma coisa de louco. Chorei por nove meses. Passei a gravidez quase toda no exterior, sozinha. Foi muito tenso. Mas foi um período que me ensinou a engolir muito sapo e aprendi a ficar quieta. Sempre optei por não falar das coisas, e se você rebate, só aumenta a história”, disse Luciana.