Esposa nega que Renato Aragão esteja com demência: 'Segue cheio de humor'

Lilian Aragão, esposa do humorista Renato Aragão, se pronunciou após ser especulado que o cearense, de 90 anos, estivesse com demência.

“A insinuação acerca do estado de saúde do Renato Aragão, além de falsa e maldosa, demonstra uma profunda falta de respeito. O Renato vai muito bem e segue cheio de humor”, disse ela ao Estadão, nesse domingo (6).

A especulação em torno da saúde do artista surgiu na última semana, quando Rafael Spacca, documentarista que tem foco na trajetória do grupo Os Trapalhões, disse que Renato estaria com problemas cognitivos. “Especula-se Alzheimer. Mas a suspeita principal é demência”, disse ele, ao SaladaCast.

Apesar da idade, Renato segue ativo nas redes sociais e eventualmente faz aparições na TV, como no “Domingão com Huck”, em 2024, e no Teleton. Lilian, além de esposa, também é responsável por gerenciar a carreira do cearense.

