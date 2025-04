CAPTEI: Nova Direção da ACMP Toma Posse em Solenidade no La Maison Buffet

A Associação Cearense do Ministério Público (ACMP) realizou na noite de sexta-feira, 04, a posse da nova diretoria para o biênio 2025-2027 no La Maison Buffet.

Legenda: Posse ACPM Foto: Zé Vitor

Ana Vládia Gadelha, com destacada trajetória na defesa das prerrogativas ministeriais, assumiu a presidência, sendo a segunda mulher a ocupar o cargo na história da associação.

Legenda: Ana Vládia Gadelha Foto: Zé Vitor

A cerimônia contou com a presença de autoridades, membros do Ministério Público e sociedade civil, reiterando o compromisso com o fortalecimento da entidade.

Legenda: Ana Vládia Gadelha, Juliana Lucena, Jade Romero, Augusta Brito, Sâmea Farias e Christiane Leitão Foto: LC Moreira

Ana Vládia Gadelha marca uma nova era na ACMP, que não elegia uma mulher presidente há 30 anos.

Veja nas fotos de LC Moreira:

