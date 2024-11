Primeiro filme internacional do diretor cearense Karim Aïnouz chega ao Prime; veja o trailer

O longa "Firebrand", do cineasta cearense Karim Aïnouz, chegou ao streaming no Brasil nesta quinta-feira (28). O drama de época está disponível por meio da plataforma Prime Vídeo, após ser lançado durante a 76ª edição do Festival de Cannes, evento francês dedicado ao cinema, no ano passado.

"O Jogo da Rainha", título do longa em solo nacional, foi a primeira produção em língua inglesa comandada pelo diretor de filmes como "A Vida Invisível" (2019), o "Céu de Suely" (2006) e o recente "Motel Destino" (2024), gravado em Beberibe, no Litoral Leste do Ceará.

"Firebrand" é estrelado por Jude Law e Alicia Vikander. Juntos, os atores dão vida à história do casamento entre Henry VIII, rei da Inglaterra, e a sexta e última esposa dele, Catarina Parr. A trama é baseada no livro de Elizabeth Fremantle, lançado em 2013.

Veja também Zoeira Dez anos sem Roberto Bolaños: relembre a trajetória do criador de 'Chaves' e 'Chapolin' Zoeira Lady Gaga é estrela escolhida para show gratuito em Copacabana, no RJ; saiba quando vai ser

Graças à própria astúcia, Parr (1512-1548) sobreviveu a um rei irascível, que mandou cortar as cabeças de suas duas esposas anteriores (Ana Bolena e Catarina Howard), e que não hesitou em romper com a Igreja de Roma para poder se divorciar de Catarina de Aragão.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, no ano passado, Karim Aïnouz classificou Catarina como uma mulher “ferozmente brilhante” que o inspirava. "Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII, e sobre aqueles que sofreram em suas mãos, mas meu foco aqui é uma mulher que não apenas conseguiu sobreviver, mas, também, triunfar", destacou à época.

VEJA O TRAILER DE FIREBRAND: