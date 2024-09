Filme cearense 'Motel Destino' está entre pré-selecionados para representar Brasil no Oscar de 2025

O longa cearense "Motel Destino", de Karim Aïnouz, foi anunciado como uma das produções pré-selecionadas para concorrer à indicação ao Oscar 2025 representando o Brasil. A lista conta, ainda, com o premiado drama "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles.

A produção de Karim — gravada em Beberibe, selecionada para o Festival de Cannes de 2024 e em cartaz nos cinemas — segue no páreo para ser escolhida como representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional.

"Motel Destino" é um thriller erótico protagonizado pelos cearenses Iago Xavier e Nataly Rocha e o paulistano Fábio Assunção. Na trama, um casal dono de um motel de beira de estrada se envolve com um jovem em fuga.

Na primeira fase, 12 filmes haviam sido inscritos e habilitados para o processo, incluindo o também cearense "Vermelho Monet", de Halder Gomes. Na tarde desta segunda (16), a Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais, responsável pelo processo de escolha do representante brasileiro, divulgou a lista das produções que passaram à fase seguinte.

Além de "Motel Destino", seguem no processo o já citado "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles; "Cidade; Campo", de Juliana Rojas; "Levante", de Lillah Halla; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; e "Sem Coração", de Nara Normande e Tião.

O processo será finalizado na próxima segunda-feira (23), quando o representante oficial do País na disputa do Oscar 2025 será escolhido entre as seis produções pré-selecionadas.

Entenda o processo de escolha do representante brasileiro no Oscar

A escolha do filme que representará o País e todo o processo são comandados pela Academia Brasileira de Cinema, a partir de uma Comissão de Seleção.

Na categoria Melhor Filme Internacional, cada País escolhe um longa-metragem para representá-lo na disputa. Logo, após a escolha do representante brasileiro, ele irá disputar com os filmes de outros países uma das cinco vagas finais na premiação. A próxima edição do Oscar está prevista para ocorrer no dia 2 de março de 2025.

A última vez que o Brasil avançou na categoria até ser indicado foi em 1999, com "Central do Brasil" (1998), de Walter Salles.