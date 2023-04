'Firebrand', do cineasta cearense Karim Aïnouz, vai disputar Palma de Ouro em Cannes; veja indicados

O longa "Firebrand", do cineasta cearense Karim Aïnouz, foi anunciado, nesta quinta-feira (13), como um dos concorrentes à Palma Ouro, prêmio máximo do Festival de Cinema de Cannes. O filme, estrelhado por Jude Law e Alicia Vikander, é uma produção em inglês que conta a história do casamento entre Henry VIII, rei da Inglaterra, e a sexta e última esposa dele, Catherine Parr.

Esta é a primeira vez que o artista alencarino compete na categoria de maior prestígio do evento francês, previsto para acontecer entre os dias 16 e 27 de maio deste ano.

A obra é descrita como um "terror psicológico". Se a trama sobre a realiza britânica pode parecer distante do universo fílmico do cearense, à primeira vista, é importante se atentar para o fato de, mais uma vez, ser uma mulher a protagonizar do filme. O diretor é conhecido por trabalhos com protagonistas fortes e completas, caso de "Abismo Prateado" (2011), "O Céu de Suely" (2006) e "A Vida Invisível" (2019).

Karim Aïnouz Cineasta "Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII, e sobre aqueles que sofreram em suas mãos, mas meu foco aqui é uma mulher que não apenas conseguiu sobreviver, mas, também, triunfar"

A trajetória de Karim é marcada pelo festival, responsável pela estreia dele com "Madame Satã" (2002) e pelas aplaudidas sessões de "O Marinheiro das Montanhas" (2021), na Sessão Especial, de "O Abismo Prateado", na Quinzena dos Realizadores, e "A Vida Invisível", vencedor de Melhor Filme na mostra Um Certain Regard - mostra paralela à seleção oficial da competição.

O Brasil conquistou uma Palma de Ouro somente uma vez, em 1962, com "O Pagador de Promessas", de Anselmo Duarte. A última vez que uma produção nacional disputou o prêmio francês foi em 2019, com "Bacurau", de Kleber Mendonça Filho, que levou prêmio do júri.

Além de Karim, nesta 76ª edição do Festiva de Cannes há o nome de outros brasileiros: o longa "A Flor do Buriti", do português João Salaviza e da brasileira Renée Nader Messora, que participa da Um Certain Regard. "Retratos Fantasmas", de Kléber Mendonça Filho, estará presente na exibição especial, fora da competição do evento.

Veja lista de indicados para Palma de Ouro: