Cineasta cearense Karim Aïnouz vai dirigir atriz de Hollywood em filme de língua inglesa

Filme novo com exibição no Festival de Cannes e anúncio de um novo filme, um drama histórico em língua inglesa, protagonizado por Michelle Williams. As novidades são do cineasta cearense Karim Aïnouz, dividido entre a Alemanha e o Brasil, com incursões pela ficção e pelo documentário.

"Firebrand" será o primeiro filme de Aïnouz em língua inglesa. Michelle Williams, que já foi dirigida por nomes como Ang Lee, Martin Scorsese e Todd Haynes, aparecerá diante das câmeras do cearense como Catarina Parr (1512-1548). Ela foi a última das seis esposas do tirano rei inglês Henrique VIII (1491-1547), que chegou a conspirar e matar duas delas. Parr teria conseguido abrandar os ânimos na corte de seu instável marido.

"Ter a Michelle Williams, uma atriz de talento imensurável, no papel dessa mulher extraordinária é a realização de um sonho", disse Karim Aïnouz, em um comunicado à imprensa.

Legenda: Michelle Williams, que já viveu Marilyn Monroe nas telas, interpretará a rainha inglesa Catherine Parr Foto: Divulgação

O filme é descrito como um "terror psicológico". Se a trama sobre a realiza britânica pode parecer distante do universo fílmico de Aïnouz, à primeira vista, é importante se atentar para o fato de, mais uma vez, ser uma mulher a protagonizar seu filme. O diretor é conhecido por trabalhos com protagonistas fortes e completas, caso de "Abismo Prateado", "O Céu de Suely" e "A Vida Invisível".

"Eu não poderia estar mais animado em levar para as telas a história desconhecida de Catarina Parr, uma mulher ferozmente brilhante que me inspira profundamente, e que tem sido praticamente invisível ou sub-representada na história inglesa", explicou o diretor.

Karim Aïnouz Cineasta "Muito se sabe sobre o reinado tirânico de Henrique VIII, e sobre aqueles que sofreram em suas mãos, mas meu foco aqui é uma mulher que não apenas conseguiu sobreviver, mas, também, triunfar"

A produção de "Firebrand", no Reino Unido, começa no início de 2022. O roteiro será assinado por Henrietta e Jessica Ashworth, da série "Killing Eve". A produção ficará por conta de Gabrielle Tana, da Magnolia Mae Films, de "Philomena", drama que chegou a ser indicado ao Oscar. Completam a equipe a francesa Hélène Louvar, diretora de fotografia de "A Vida Invisível"; e a britânica Maria Djurkovic, diretora de arte de "Billy Elliot" e "O Jogo da Imitação", e a figurinista Lisa Duncan, da série "Small Axe".

Documentário "O Marinheiro das Montanhas" é exibido em Cannes

Enquanto "Firebrand" não começa a ser filmado, Karim Aïnouz trabalha na divulgação de seu novo filme. "O Marinheiro das Montanhas" será exibido dia 9, em Cannes. Será a quarta participação do diretor cearense no Festival, de onde já saiu com o prêmio de Melhor Filme na mostra Un Certain Regard, por "A Vida Invisível". Foi em Cannes também que o cineasta exibiu, pela primeira vez, ‘O Abismo Prateado’ e ‘Madame Satã’.

Legenda: Cena de "Marinheiro das Montanhas", de Karim Aïnouz Foto: Divulgação

"Marinheiro das Montanhas" é descrito no material de divulgação como "um diário de viagem filmado na primeira ida de Karim à Argélia, país em que seu pai nasceu. Entre registros da viagem, filmagens caseiras, fotografias de família, arquivos históricos e trechos de super-8, o longa opera uma costura fina entre a história de amor dos pais do diretor, a Guerra de Independência Argelina, memórias de infância e os contrastes entre Cabília (região montanhosa no norte da Argelia) e Fortaleza, cidade natal de Karim e de sua mãe, Iracema. Passado, presente e futuro se entrelaçam em uma singular travessia".

