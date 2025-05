Previsão do signo de Libra para hoje, 9 de maio

A Lua segue seu caminho pelo signo de Libra, ativando o desejo por equilíbrio e conexão. Mas é um equilíbrio delicado: estamos nos aproximando da Lua Cheia em Escorpião (no domingo, dia 12), que vai exigir profundidade, entrega emocional e coragem para encarar verdades que estavam abafadas.



Hoje é dia de observar. Preste atenção em como você se relaciona: o que está pedindo harmonia e escuta? Libra nos convida a ponderar e dialogar, mas Vênus em Áries traz impulsos apaixonados, que nem sempre esperam o outro falar. Tente encontrar o meio-termo entre o seu desejo e o respeito pelo tempo alheio.



Seja gentil, mas verdadeiro. O céu de hoje favorece os encontros, os acertos, as conversas que pacificam... ou que antecedem as grandes decisões que virão com a Lua Cheia. Olhe para o que você sente e também para o que o outro sente. Isso é maturidade emocional.

Signo de Libra hoje

Com a Lua no seu signo, seu mundo interno ganha voz. Escute suas emoções sem julgamento. Você pode se perceber mais sensível ou com vontade de mudar algo na aparência ou nos relacionamentos. Dê um passo de cada vez, com elegância e verdade.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.