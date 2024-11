Gracyanne Barbosa diz que Belo 'mente compulsivamente' e explica o fim do casamento de 16 anos

Gracyanne Barbosa revelou detalhes sobre o fim do casamento com Belo na série documental "Belo, Perto Demais da Luz", que estreou no Globoplay, o streaming da Globo.

Em depoimento à produção, a musa fitness contou que o relacionamento se desgastou devido ao pagodeiro "mentir compulsivamente". "Eu só sei o que ele gosta de verdade e o que ele é porque eu dormi e acordei ao lado dele. Porque ele não fala, não assume. [...] Aí, com isso, ele mente. E mente compulsivamente", declarou a influenciadora.

No entanto, embora ela tenha abordado o tema da infidelidade no documentário, garantindo que isso nunca foi problema para o casal, Gracyanne disse que foram as mentiras por "coisas insignificantes" que pesaram para o fim do relacionamento de 16 anos.

"Não estou falando de relacionamento 'homem e mulher', porque acho que as pessoas vão ver e falar: 'Ah, ele [Belo] traiu. Não tem nada a ver, esse nunca foi o nosso problema. Mas ele mente coisas insignificantes. É muito difícil você olhar a pessoa no olho, saber a verdade, e a pessoa olhar para você e mentir", desabafou ela.

Até que chegou o momento em que, segundo ela, não havia mais sequer vontade de pedir pela verdade. "Eu não tinha mais vontade. Fui me afastando e ele foi se afastando. Acho que o amor continua ali, mas a vontade de resolver as questões e de estar junto, acabou". "Ele precisa cuidar da cabeça", aconselhou a ex.

Fim do casamento

Belo e Gracyanne terminaram o relacionamento em abril deste ano. À época, surgiram boatos de que a musa fitness teria sido infiel e se relacionado com o personal trainer Gilson de Oliveira. No entanto, o educador físico sempre negou ter sido o pivô da separação. Segundo ele, o envolvimento entre os dois aconteceu após o término.