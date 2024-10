Belo reflete sobre a vida de solteiro: 'Benefícios que homem casado não tem'

O cantor Belo, de 50 anos, que acabou recentemente o casamento com Gracyanne Barbosa, disse em entrevista que ser solteiro é benéfico. “Eu já fui muito dependente. Hoje não me vejo mais assim. Ser solteiro traz benefícios que um homem casado não tem”, disse ao Extra.

O artista ainda frisou que a nova fase tem lhe ensinando novas coisas, e que está feliz. "Fiquei 16 anos casado. Eu não sabia o que era ser solteiro. Agora, estou recomeçando e reaprendendo aquilo que vivi quando era mais jovem. Ficar sozinho é bom para se curtir, pensar mais em si. O amor-próprio tem que existir. Às vezes, situações acontecem para que a gente possa enxergar o outro lado das coisas. Eu estou feliz".

Ainda assim, ele fez questão de agradecer à ex-mulher. "Tudo que passei foi muito bom e fez com que eu crescesse. Agradeço a tudo, até ao meu antigo casamento. A Gracyanne foi muito importante. Não sou ingrato, ainda mais com as pessoas que me ajudaram e estiveram ao meu lado nos momentos em que mais precisei. Agora é bola para frente".

Belo já falou publicamente que um documentário sobre sua vida irá estrear em novembro, no Globoplay. O projeto irá abordar a carreira do artista, e fases polêmicas como sua prisão e o relacionamento com Viviane Araújo. O doc seria uma começarão aos 50 anos de vida do cantor.