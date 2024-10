Fabiana Justus celebra primeiro corte de cabelo após quimioterapia; veja vídeo

A influenciadora digital Fabiana Justus fez o primeiro corte de cabelo, na quinta-feira (3), após perder os fios em meio à quimioterapia. Fabi foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda no início do ano e passou por um transplante de medula óssea em março.

Ela cortou os cabelos com o cabeleireiro Daniel Lacerda. A filha de Roberto Justus relatou aos seguidores que o profissional a procurou no começo do ano, assim que ela soube do diagnóstico, dizendo que, quando precisasse, ele “estaria a postos” para cuidar das madeixas dela.

“Esse apoio dele me deu um quentinho no coração naquele momento e foi muito especial! Dani, obrigada por tudo! Amei demais o primeiro corte! Por 'menor' que seja a mudança, fez uma super diferença para minha autoestima”, disse ela.

Nos comentários da postagem, Fabi recebeu elogios pelo novo visual. “Ficou super moderna! Adorei”, escreveu a jornalista Mônica Salgado. “Gata”, elogiou a influenciadora Gabriela, ex-Pugliesi.

Fabi já tinha falado nas redes sociais sobre a expectativa para o crescimento do cabelo após a quimio. “Pesquisei muito como o cabelo nasce pós-quimioterapia e transplante. Não tem regra. Alguns nascem fortes, outros menos. Alguns cacheados, outros lisos. Alguns de outra cor, outros não. Então, confesso que não estou pensando muito, mas estou curiosa".